Fiat Gerdau Minas: líder da Superliga equipe encara o Goiás neste domingo (12)

Líder da Superliga Masculina, o Fiat Gerdau Minas viaja à Goiânia em busca de manter a boa fase diante do Goiás Vôlei, às 14h deste domingo, no Ginásio da Serrinha, em jogo válido pela 9ª rodada. Os minastenistas lideram a competição, com 24 pontos, enquanto os adversários ocupam o penúltimo lugar, com apenas um ponto somado.

Um dos destaques do ‘Paredão Azul’, o central Juninho acredita na evolução constante da equipe e no bom trabalho feito pela comissão técnica liderada por Nery para seguir com o bom desempenho na Superliga.

“O próximo jogo é muito importante pra gente. Vamos enfrentar o Goiás, que tem uma equipe muito boa, com bom volume de jogo. Nós temos passado por uma evolução muito grande, ganhando padrão de jogo e entrosamento nesta reta final do primeiro turno. O time está crescendo como um todo e a gente segue trabalhando muito forte, subindo degrau por degrau, para seguir no caminho de vitórias”, avaliou.

O duelo terá transmissão exclusiva do SporTV. O Fiat Gerdau Minas soma oito vitórias em oito jogos da Superliga e é o único time invicto na competição.

