Gabigol: ‘Gosto de jogar com raiva, amor a gente faz em casa’

Em entrevista ao podcast Podpah, o atacante Gabigol afirmou que gosta de jogar sendo xingado pela torcida adversária. O camisa 9 do Flamengo lembrou da primeira vez em que voltou à Vila Belmiro com a camisa do Rubro-Negro, em 2019, e disse que não esperava ser recebido de forma hostil pela torcida do Santos.

“Fui jogar na Vila, pensei: ‘estou em casa, último jogo do ano, os caras gostam de mim…’. Os caras me xingaram o jogo todo, fiquei muito p… Pensei: ‘o que eu fiz? Não fiz nada’. Na época em que saí, o Santos nem me procurou para renovar, porque não tinha condição de fazer negócio com a Inter de Milão. Então eu não tive escolha”, disse.

“E quando surgiu o Flamengo, era um time em que eu sempre tive vontade de jogar, lá no Rio, nada a ver com o Santos, e aconteceu de eu ir. E os caras (santistas) me xingaram muito, e eu fiquei p… Falei: ‘ah, é? Então beleza’. Esse jogo a gente perdeu.

Mas depois disso aí eu fiz três no Maracanã, fiz três na Vila. Foram me xingar… Eu gosto muito (de jogar com raiva), eu prefiro. Fazer amor a gente faz em casa”.

Gabigol disse ainda que sempre foi santista de coração, mas que o único time do Brasil no qual ele também sonhava jogar era o Flamengo.

“O Santos sempre foi meu time do coração, parece até que estou fazendo lobby, mas eu sempre tive vontade de jogar no Flamengo. Por causa do Robinho. Ele sempre brincava comigo quando a gente ia jogar com o Flamengo: olha lá a torcida, olha essa música, Rio de Janeiro, Mengão, Maraca. E o Rio parece muito Santos também. O Rio é muito lindo, mas Santos tem praia, chinelão. Aí sempre tive vontade”.

