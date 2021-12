Georgina Rodríguez leva filhos de Cristiano Ronaldo ao Polo Norte

A modelo Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, movimentou suas redes sociais com fotos de uma “viagem dos sonhos” – como ela mesma chamou. Ela e os filhos do atacante português pegaram um jato particular para conhecer a terra do Papai Noel , o Polo Norte.

Vestida com um casaco e um chapéu de pele, Georgina Rodríguez mostrou fotos dentro do jato com as crianças e uma pequena sinalização do destino da viagem: “Bem-vindos ao polo norte”.

Nos stories, a modelo exibiu fotos da viagem: um chalé no meio da neve e de renas no meio de uma floresta gelada. As temperaturas, segundo a própria Georgina chegam a -7ºC.

Em outubro, Georgina Rodríguez, que já é mãe de Alana, anunciou que está grávida de gêmeos. Cristiano Ronaldo ainda é pai de Cristiano Ronaldo Júnior e dos também gêmeos Eva e Mateo, adotados pela modelo – e companheiros de viagem.

Fonte: O Tempo