Helicóptero transporta pacientes graves ‘ilhados’ pelas chuvas em Minas Gerais

O trabalho do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para salvar vidas nas cidades do Vale do Jequitinhonha, Norte e Mucuri não param. A aeronave Arcanjo de Montes Claros transportou nesta tarde três pacientes necessitando de hemodiálise que estavam “ilhados” em locais sem acesso terrestre nos municípios de Itaobim, Santa Maria do Salto e Águas Formosas.

Eles foram encaminhados para uma unidade de referência em Itaobim. Além destes três casos, uma paciente com traumatismo craniano em Monte Alto, distrito de Rio do Prado, também foi transferida levada pela aeronave para tratamento em Teófilo Otoni.