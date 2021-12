Ibrahimovic marca, Milan arranca empate da Udinese, mas pode perder a liderança

Com gol de Ibrahimovic nos acréscimos, o Milan arrancou o empate por 1 a 1 diante da Udinese, no estádio Friuli, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar do empate, o time rossonero poderá perder a liderança.

A possibilidade se dá, pois o Milan chegou aos 39 pontos, dois na frente da Inter de Milão, e três do Napoli, ambos entram em campo neste domingo, pelo Campeonato Italiano.

A Udinese, por sua vez, viu escapar três pontos importantes que fariam com que a equipe se distanciasse da zona de rebaixamento. Atualmente, está na 15ª posição, com 17.

Em bom momento no Campeonato Italiano, o Milan teve a posse de bola e apostou no talento de Zlatan Ibrahimovic para ameaçar a Udinese. O atacante criou boas oportunidades, mas acabou desperdiçando-as. O adversário foi certeiro e abriu o placar aos 17 minutos. Beto aproveitou a sobra dentro da área para fazer 1 a 0.

Na frente do marcador, a Udinese recuou ainda mais e não deu espaço para o Milan fazer a infiltração. Com a bola nos pés, o time rossonero tentou por todo lado, chegou a marcar um gol com Theo Hernández, mas o lance foi anulado por impedimento.

Sem conseguir abrir a defesa adversária, o Milan chegou a ficar desorganizado e deu o contragolpe para a Udinese, que por muito pouco não fez o segundo em tentativa de Nehuen Pérez. Mike Maignan defendeu.

Mas com Ibrahimovic no elenco, nada está perdido. O sueco, que tanto tentou durante os 90 minutos, marcou nos acréscimos. A defesa da Udinese rebateu e a bola parou com o sueco dentro da área. O artilheiro não desperdiçou e decretou o empate.

TROPEÇO – Depois de garantir a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões na quarta-feira, a Juventus tropeçou neste sábado, ao ceder um empate por 1 a 1 para o Venezia no Estádio Pierluigi Penzo. O time comandado por Massimiliano Allegri sofreu um gol no segundo tempo, após ter saído na frente com Morata no primeiro, em partida na qual perdeu Dybala, lesionado, ainda nos primeiros minutos.

A igualdade no placar encerra uma série de três triunfos consecutivos da Juve, construída com uma vitória sobre o Malmo na competição continental e duas na liga nacional. Agora em sexto lugar, a equipe está com 28 pontos, ultrapassada pela Fiorentina, que jogou um pouco mais cedo e goleou o Salernitana por 4 a 0 no Artemio Franchi, em Florença.

A Juventus teve muito o que lamentar logo aos 12 minutos de jogo, quando Dyabla se lesionou e deixou o campo caminhando, mas com cara de preocupação. O escolhido para entrar no lugar do argentino foi o brasileiro Kaio Jorge, que teve uma atuação discreta apesar de ter participado de alguns lances ofensivos.

De qualquer forma, a Juve conseguiu superar a ausência de um de seus principais jogadores e encerrou o primeiro tempo em vantagem. Isso porque Álvaro Morata aproveitou bom cruzamento de Pellegrini, dentro da área, e desviou para a rede, aos 31 minutos, abrindo o placar no Pierluigi Penzo.

O placar voltou a ficar empatado ainda no início do segundo tempo. Aos dez minutos, Aramu ficou com a sobra perto da área e arriscou de primeira, acertando um chute forte que fez a bola morrer no canto direito do goleiro Szczesny, que se jogou em direção à trave mas não conseguiu pegar.

Insatisfeito com a atuação, Allegri fez três substituições de uma vez aos 31 minutos. Um dos substituídos foi Kaio Jorge, que havia entrado durante o primeiro tempo. Ele saiu ao lado de Pellegrini e Bentancur, enquanto o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro entrou em campo acompanhado por Bernardeschi e Kean. As mudanças não causaram o efeito desejado e o empate persistiu até o apito final.

