Jorginho faz dois de pênalti, e Chelsea bate o Leeds por 3 a 2 no Inglês

O Chelsea teve dois nomes importantes na vitória por 3 a 2 contra o Leeds, neste sábado (11) pela 16ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge. Rudiger sofreu dois pênaltis para os Blues, um no final do jogo, e Jorginho converteu ambos. Além dele, Mason Mount também balançou a rede, enquanto Raphinha e Gelhardt fizeram para os visitantes.

Com o resultado, os Blues ficam na terceira posição, com 36 pontos, atrás de Manchester City e Liverpool. O Leeds, por outro lado, é o 15º, com 16 pontos.

PARTIDA

O Chelsea entrou em campo querendo mostrar a vantagem de estar em casa. Werner chutou logo no primeiro lance do jogo e Meslier defendeu. Aos 5′, Reece James cruzou para o meio da área, Meslier afastou, mas Mason Mount ficou com a bola e chutou da entrada da área, obrigando o goleiro do Leeds a fazer uma nova boa defesa. Reece James ainda cobrou boa falta aos 7′, passando perto da trave.

O Leeds também começou a partida com vontade, chamando as jogadas para si. Aos 14′, após cobrança de escanteio, ele dominou de fora da área e finalizou, a bola desviou na marcação e Reece James afastou na pequena área. Cinco minutos depois, ele cobrou uma falta no ângulo e o goleiro Mendy, do Chelsea, saltou para defender.

Aos 25′, o Leeds subiu para o ataque pelo lado direito, com James, que sofreu entrada dura de Maecos Alonso. O VAR revisou o lance e o pênalti foi confirmado. Raphinha pegou a bola, cobrou com paradinha e estilo, deslocou Mendy e abriu o placar.

Aos 41′, Marcos Alonso rouba a bola na esquerda e cruza rasteiro para o meio da área, nos pés de Mount, que desvia para o gol, sem chances de defesa para o goleiro Meslier.

O Chelsea ainda teve duas chances antes de acabar o primeiro tempo: Marcos Alonso cobrou falta por cima do gol aos 43, e Havertz recebeu bom passe de Jorginho na grande área aos 46′, mas Meslier defendeu.

Aos 10′ do segundo tempo, num lance pelo lado esquerdo, Raphinha travou Rudiger dentro da grande área e o lance foi para a revisão do VAR. O árbitro foi até o monitor, analisou o lance e marcou a penalidade. Jorginho pegou a bola, fez a sua caminhada característica e mandou para a rede.

Dois minutos após entrar em campo no lugar de Raphinha, Gelhardt empatou o jogo. Aos 37′ minutos, Roberts recebeu no lado esquerdo do ataque e cruzou para o meio da área. O atacante se desvencilhou da defesa e desviou a bola para o fundo da rede no seu primeiro toque na bola durante a partida.

Fonte: O Tempo