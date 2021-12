Mirante do Mangabeiras é reaberto após 21 meses fechado devido à pandemia

A Prefeitura de Belo Horizonte reabriu, neste sábado (11), o mirante do bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul, que estava fechado desde março de 2020 por causa das restrições que foram impostas para combater a pandemia do coronavírus.

No início da tarde deste sábado, o movimento no local era tranquilo e não havia aglomerações. Grupos de amigos vindo do interior e casais aproveitavam a vista do mirante.

A psicóloga Juliana Canto, 37, saiu de Sete Lagoas com os amigos para visitar o local. Ela não sabia que o mirante estava fechado ao público e que tinha reaberto justamente neste sábado. “Foi uma feliz coincidência. É a minha primeira vez aqui e é um lugar muito lindo, limpo e conservado. É importante manter esses lugares porque também são um patrimônio mineiro”, afirmou.

“A gente tentou fazer uma visita, mas estava fechado. Hoje foi a nossa primeira vez e estamos encantados. O lugar é muito bonito”, disse a contadora Janaína Rodrigues, 33.

Segundo a PBH, o Mirante do Mangabeiras irá funcionar de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. A visitação é livre, sem necessidade de agendamento prévio, mas os protocolos de prevenção ao coronavírus devem ser seguidos. São eles:

– utilizar máscara de forma adequada durante todo o tempo em que estiver no Parque;

– utilizar corretamente as lixeiras;

– respeitar a distância dos demais visitantes;

– não tocar nos animais silvestres nem alimentá-los;

– não realizar aglomeração;

– não utilizar espaços bloqueados;

– utilizar bebedouros apenas para encher garrafas e copos individuais;

– respeitar a capacidade dos sanitários;

– respeitar as orientações e sinalizações da administração do parque;

– higienizar as mãos com utilização de álcool em gel 70% ou água e sabão.

Fonte: O Tempo