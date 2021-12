Mulher é esfaqueada no pescoço pelo companheiro, em Ribeirão Neves

Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada no pescoço pelo companheiro dela, de 35 anos, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta sexta (10). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito alegou que cometeu o crime por a mulher ter o traído. Ela tinha medida protetiva contra o homem.

Ainda segundo a polícia, o casal trabalha com uma barraca que vende alimentos em uma avenida da cidade. A mulher contou que o homem começou a discutir com ela por causa de ciúmes. Quando ela se virou de costas, ele deu uma facada no pescoço dela. Após o crime, o suspeito fugiu.

A vítima foi internada no Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, com um corte profundo no pescoço. Após relatos de testemunhas, o suspeito foi encontrado na avenida onde tem a barraca de vendas com a companheira. Ele foi preso e a arma do crime apreendida.

Na versão do agressor, ele cometeu o crime por que a mulher estava o traindo com vários homens. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil. A vítima tinha medida protetiva contra o companheiro, mas os dois estavam morando juntos.



Fonte: O Tempo