Mundial de Clubes: Trentino passa fácil pelo Funvic Natal e fica em terceiro

O Trentino assegurou o terceiro lugar do Mundial de Clubes de vôlei. Na tarde deste sábado (11), o time italiano não teve dificuldades para impor seu jogo diante do Funvic e venceu por 3 sets a 0 (25/18, 25/18 e 25/18, no ginásio Divino Braga, em Betim. A equipe europeia sacou de forma agressiva e dificultou bastante o passe do time potiguar, além de ter sido muito eficiente no bloqueio. No fim, deu a lógica. Sobretudo, em uma jornada na qual as peças como Michieletto e Kaziyski funcionaram, bem como toda a equipe que praticamente não cometeu erros.

O Trentino, que chegou a Betim como um dos favoritos ao título, fez valer a superioridade diante do jovem e aguerrido Natal. Em quatro partidas, venceu duas e perdeu duas. A equipe potiguar, por sua vez, foi ao Mundial em crise, mas, dentro de suas possibilidades, superou as adversidades.

O treinador Carlos Javier Weber foi afastado pela diretoria na véspera do campeonato porque já vinha cobrando melhor estrutura do clube. A gota d’água foi a ausência do cubano Elián, porque a gestão do time nordestino não quis pagar a taxa obrigatória de transferência. Com isso, João Marcondes assumiu o comando técnico. Em quatro duelos, venceu um e perdeu três.

“Poderíamos ter jogado melhor, mas foi bom jogar entre os melhores do mundo. A gente pôde aprender bastante, um nível de saque que estamos pouco acostumados a ver no Brasil. Agora, precisamos melhorar para a Superliga”, avaliou o líbero Thalles, do Funvic Natal.

O Trentino foi à quadra e não tomou conhecimento do Funvic Natal. Sacou com muita força e qualidade, complicando a linha de passe dos brasileiros que, não arriscaram neste fundamento. O bloqueio italiano foi outro ponto forte, praticamente sem dar chances aos ataque do Natal. Nos dois primeiros sets, vitórias por 25 a 18.

Na terceira parcial, o panorama da partida não se alterou. Pelo contrário, o Trentino chegou a aumentar a intensidade e foi construindo o placar de forma natural. Abriu boa distância no marcador e fechou o confronto, novamente, em 25 a 18.

TABELA DE JOGOS

Terça-feira, 7/12

Funvic Natal 3 x 2 UPCN San Juan

Sirjan Foolad 0 x 3 Sada Cruzeiro

Quarta-feira, 8/12

Cucine Lube Civitanova 3 x 0 UPCN San Juan

Sirjan Foolad 0 x 3 Trentino Itas

Quinta-feira, 9/12

Cucine Lube Civitanova 3 x 0 Funvic Natal

Sada Cruzeiro 3 x 0 Trentino Itas

Sexta-feira, 10/12 – Semifinais

Cucine Lube Civitanova 3 x 2 Trentino Itas

Sada Cruzeiro 3 x 1 Funvic Natal

Dia 5 – Sábado, 11/12 – Finais

Disputa de 3º lugar – Trentino Itas 3 x 0 Funvic Natal

20h30 – Final – Sada Cruzeiro x Cucine Lube Civitanova

Fonte: O Tempo