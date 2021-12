Mundial: Sada Cruzeiro tem atuação brilhante e conquista o tetracampeonato

Em uma apresentação irretocável, o Sada Cruzeiro conquistou o tetracampeonato do Mundial de Clubes. Diante do Lube Civitanova, atual campeão, o time mineiro não deu chance para os italianos crescerem em quadra e faturou o título com triunfo por 3 sets a 0 (25/17, 25/22 e 25/23). Com grande volume de jogo, saque entrando com muita força, bloqueio funcionando bem e o ataque agressivo, a Raposa fez por merecer o título. Além de muito bem em quadra, o time estrelado contou com o apoio da torcida, que lotou o ginásio e fez do Divino Braga, em Betim, um verdadeiro caldeirão na noite deste sábado (11).

O quarto título cruzeirense no Mundial foi conquistado de forma invicta, com quatro vitórias e apenas um set adverso. De quebra, vingou-se do Lube Civitanova, de quem havia perdido na última final, em 2019. O técnico Filipe Ferraz, tricampeão mundial como atleta (2013, 2015 e 2016), conquistou o terceiro título, em seis meses no comando da equipe (Campeão Mineiro e da Supercopa).

O Sada Cruzeiro fez um primeiro set primoroso em vários fundamentos. Sacou bem, bloqueou, atacou com agressividade e provocou os erros do Lube Civitanova (14 ao todo). O time mineiro, inclusive, “obrigou” o técnico Gianlorenzo Blengini a mudar todo o time no decorrer da parcial, contudo, em vão. A Raposa seguiu com grande volume de jogo, agressiva e venceu por 25 a 17. López, um dos principais nomes do Mundial, Isac e Wallace foram fundamentais para colocar a equipe mineira em vantagem.

O Lube Civitanova voltou com a formação principal para a segunda parcial, mas o Cruzeiro seguiu muito ligado no jogo, sem dar chances ao rival. Continuou sacando forte e de forma eficiente, além de montar um bloqueio consistente que complicou o ataque italiano. O ótimo levantador De Cecco lançou mão de seus melhores atributos, colocou os atacantes em condição de pontuar, mas não foi o suficiente. Pelo lado do time estrelado, o ponteiro Rodriguinho golpeou com muita qualidade. Foi para cima do bloqueio rival e sacou muito bem. O Lube Civitona encostou, mas o Cruzeiro fechou em 25 a 23 e confirmou o título.

O terceiro set foi mais uma demonstração de grande voleibol do Sada Cruzeiro, embora o Lube Civitanova tenha crescido quando o duelo se encaminhava para o momento mais tenso. O levantador Cachopa distribuiu muito bem as bolas, deixando o bloqueio italiano sem muita possibilidade de reação. E mais uma vez López “destruiu” a defesa italiana com a ajuda do ponteiro Rodriguinho, para faturar a terceira parcial em 25 a 22 e confirmar o tetracampeonato.

Fonte: O Tempo