Museu da Gerdau na Praça da Liberdade ganha projeção especial de Natal

O clima de Natal já invadiu Belo Horizonte e, principalmente, um dos cartões-postais mais importantes da cidade mineira, a praça da Liberdade. Pois em 2021, além de voltar a ganhar uma iluminação natalina especial, um dos museus que fazem parte do Circuito Cultural da Praça, o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, está com uma programação à parte.

Isso porque o espaço está com um show de projeção mapeada que acontece todas às noites, das 19h às 23h, com sessões de 15 em 15 minutos, até o dia 14 de dezembro.

E entre os dias 15 deste mês e 06 de janeiro, o prédio rosa também receberá uma iluminação cênica especial.

O espetáculo de luzes e sons tem projeção assinada pelos artistas Rafael e Ricardo Cançado. Os dois, que são irmãos, são reconhecidos internacionalmente pelas projeções mapeadas que criam. Eles foram os autores dos mappings no Cristo Redentor nos réveillons de 2019 e 2020, no Rio de Janeiro

Dentro do projeto, o Museu também receberá apresentações musicais especiais , que trará a magia do encontro entre o Coral Canarinhos de Itabirito e a Orquestra de Câmara de Ouro Branco, assim como a voz potente de Manu Dias e toda o mito do Clube da Esquina com Telo Borges e Flávio Venturini.