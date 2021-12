New York City vence Portland nos pênaltis e conquista seu primeiro título da MLS

Em uma final dramática, o New York City venceu o Portland Timbers por 4 a 2 nos pênaltis neste sábado (1 a 1 no tempo regulamentar) e conquistou seu primeiro título na Liga Norte-Americana de Futebol , a Major League Soccer (MLS).

O argentino Valentín Castellanos, o artilheiro da temporada na MLS, abriu o placar aos 41 minutos para o New York, mas o chileno Felipe Mora forçou a prorrogação com um gol angustiante nos acréscimos (90 + 4).

Nos pênaltis, o goleiro Sean Johnson defendeu as cobranças do próprio Mora e do argentino Diego Valeri, acabando com as esperanças no Providence Park, em Portland (Oregon), onde o Timbers sediou a final por somar mais pontos na fase regular.

A equipe de Nova York, que é parte do mesmo grupo empresarial dono do Manchester City, conquista assim seu primeiro grande sucesso desde sua chegada em 2015 à MLS, onde atraiu nomes como David Villa e Andrea Pirlo em seus primeiros anos.

— Os dez últimos campeões da Major League Soccer (MLS)

2021: New York City FC

2020: Columbus Crew

2019: Seattle Sounders

2018: Atlanta United

2017: Toronto FC

2016: Seattle Sounders

2015: Portland Timbers

2014: Los Angeles Galaxy

2013: Sporting Kansas City

2012: Los Angeles Galaxy

— Equipes com mais títulos:

1. Los Angeles Galaxy 5 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014)

2. DC United 4 (1996, 1997, 1999, 2004)

3. Seattle Sounders 2 (2016, 2019)

. Columbus Crew 2 (2008, 2020)

. Houston Dynamo 2 (2006, 2007)

. Sporting Kansas City 2 (2000, 2013)

. San Jose Earthquakes 2 (2001, 2003)

Fonte: O Tempo