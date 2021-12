Prédio de três andares desaba em Teófilo Otoni

Um prédio de três andares desabou em Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri de Minas Gerais, na noite desta sexta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar dos danos, ninguém se feriu.

O dono do imóvel contou que morava sozinho no local e saiu pouco antes do desabamento, ocorrido por volta de 22h, no bairro Jardim São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi retirado um botijão de gás do local para evitar vazamentos e riscos e a energia elétrica foi desligada.

Uma casa vizinha também foi atingida, mas teve danos apenas no reboco e não teve a estrutura comprometida. A Defesa Civil do Município foi acionada para o local do desabamento.

Ainda não se sabe as causas para o desabamento, mas a região do Vale do Mucuri de Minas sofre com chuvas fortes nos últimos dias.

Fonte: O Tempo