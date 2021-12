Presidente do Fluminense revela ‘pré-acerto’ com Felipe Melo

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que há um “pré-acerto” do clube com o volante Felipe Melo, que não renovou contrato com o Palmeiras.

Em entrevista durante a premiação do Campeonato Brasileiro, o dirigente ainda revelou que o jogador deve ser apresentado no Rio de Janeiro no início da próxima semana.

“Tem um pré-acordo. A tendência é de que seja apresentado já na segunda-feira. A contratação do Felipe foi avaliada pela nossa equipe técnica. É um jogador que a gente já havia tentado no início de 2021, mas ele acabou estendendo [contrato] com o Palmeiras”, disse.

Bittencourt ainda elogiou a forma física do volante de 38 anos. “É um jogador que jogou mais de 70 partidas nos últimos dois anos. Curiosamente, nos cinco anos de Palmeiras, o ano em que ele jogou menos foi o primeiro, então a cada ano ele foi fazendo mais partidas”.

“É um jogador espetacular, vencedor e tem um perfil que a gente está trabalhando para esse ano. A gente já tinha a ideia de voltar à Libertadores e queria jogadores com a cara da competição. Ele é bicampeão da Libertadores, jogou em grandes clubes do mundo”, finalizou o presidente da equipe do Rio.

