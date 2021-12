PRF apreende 44 kg de cocaína avaliada em R$ 5,2 milhões em ambulância em Betim

A Polícia Rodoviaria Federal (PRF) apreendeu 44 quilos de pasta base de cocaína dentro de uma ambulância que passava por Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (11).

A droga foi avaliada em R$ 5,2 milhões e estava no compartimento reservado aos pacientes. A ambulância saia de Vilhena, Roraima, com destino a Bom Jesus do Amparo, no Espírito Santo e foi abordada quando passava pela BR-262.

Dois homens de 34 e 42 anos estavam no veículo. Eles contaram que receberiam R$ 12 mil para fazer o transporte do entorpecente. Além disso, o homem de 42 anos também teria quitada uma dívida de R$ 30 mil com um agiota, que foi quem enviou a droga.

A droga, os homens presos e a ambulância foram encaminhados para a Polícia Federal em Belo Horizonte para encerramento da ocorrência.

Fonte: O Tempo