Remo conquista sua primeira Copa Verde

O Remo fez história ao conquistar pela primeira vez a Copa Verde. Para ficar com o título o Leão Azul superou o Vila Nova por 4 a 2 na disputa de pênaltis, na noite deste sábado (11) no estádio Baenão, em Belém. A TV Brasil transmitiu a grande decisão da competição que reúne equipes do Centro-Oeste e do Norte, além do estado do Espírito Santo.

O confronto teve de ser definido nas penalidades máximas porque no tempo regulamentar as equipes voltaram a empatar em 0 a 0, mesmo placar do confronto de ida, disputado na última quarta-feira (8) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Brilho de Vinícius

A partida realizada em Belém teve até oportunidades claras de gol. Mas a solidez defensiva dos finalistas acabou superando o faro de gol dos atacantes. Com isso, o título teve que ser definido na disputa de pênaltis.

Fim do tempo normal. O Clube do Remo empata com o Vila Nova por 0 a 0 e agora a decisão vai ser nos pênaltis. 🦁 📷 Samara Miranda/Remo #OReiDaAmazônia #CopaVerde #REMxVIL pic.twitter.com/qGQWLz2PXN — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 11, 2021

E nas penalidades máximas ninguém brilhou mais do que o goleiro Vinícius, que defendeu as cobranças de André Krobel e Johnatan Cardoso. Antes, Rafael Donato e Clayton marcaram para o Vila Nova. Mas não foi o suficiente, pois Neto Pessoa, Raimar, Marlom e Fredson não falharam pelo Leão Azul.

Conquista inédita

Esta é a primeira vez que o Remo conquista a competição regional. O Leão Azul já havia disputado duas decisões do torneio, sendo vice nas edições de 2015 e 2020.

Com o título da Copa Verde o Remo entra direto na terceira fase da edição de 2022 da Copa do Brasil, o que ameniza um pouco o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.