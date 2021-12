Rompimento parcial de barragem de água deixa 20 famílias desalojadas em Minas

O rompimento parcial de uma barragem de água, neste sábado (11), na cidade de Crisólita, no Vale do Mucuri, de Minas Gerais, deixou 20 famílias desalojadas e alagou a zona rural após as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Imagens de drones feitas pelo morador Diego Ferreira mostram como ficou a situação da cidade.

De acordo com a Defesa Civil municipal houve um rompimento nas laterais da barragem, em uma parte de terra. A parte concretada da barragem não teve danos. Três casas foram destruídas, mas ninguém ficou ferido porque as famílias já tinham sido retiradas.

Segundo a Defesa Civil, durante a madrugada deste sábado, um morador ligou e avisou sobre a barragem estar bem cheia e com risco de vazamento. Agentes da Defesa Civil foram até a zona rural e retiraram os moradores que foram levados para as casas de familiares e também para uma escola da cidade.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão monitorando a barragem, que neste momento está com o nível sob controle. A preocupação é que ela possa encher novamente se ocorrerem novas chuvas na cidade. O abastecimento de água e de energia elétrica continua normalmente na cidade.



Fonte: O Tempo