Sada Cruzeiro: eleito o melhor do Mundial de Clubes, López divide conquista

Não há o que questionar em relação do tetracampeonato do Mundial de Clubes, conquistado pelo Sada Cruzeiro na noite deste sábado (11), com a vitória sobre o Lube Civitanova por 3 sets a 0. O time estrelado venceu os quatro jogos e perdeu apenas uma parcial durante a campanha.

A Raposa conseguiu atuar muito bem de forma coletiva e com bastante eficiência em todos os fundamentos. Contudo, o nome da conquista é Miguel Ángel López Castro, o ponteiro cubano de 24 anos e 1,90 m de altura que se transformou em um gigante todas as vezes em que saltou para vencer os bloqueios rivais.

Em sua segunda temporada vestindo a camisa do Cruzeiro, o jogador ganhou o troféu MVP (“Jogador Mais Valioso”), mas preferiu dividir a conquista pessoal com os companheiros. “O MVP somos todos nós. Cada um fez o seu trabalho muito bem durante todo o torneio. Então, se eu ganho o MVP, o mérito é de todo o time, não só meu. Estou com muito orgulho desse time”, festejou López.

O Cruzeiro foi muito regular em todo o Mundial, com destaque para o saque que complicou a linha de defesa dos adversários. Na avaliação de López, foi um desafio que o time tinha ciência de que deveria superar.

“Falei no primeiro jogo que tínhamos de fazer alguma coisa para melhorar e uma delas era o saque, que estava um pouco instável. Além disso, conseguimos manter a concentração, a confiança e veio o resultado. Não tenho palavras para demonstrar o que aconteceu hoje (sábado). É um dia muito importante para nós. A galera demonstrou uma firmeza do começo do campeonato até o final. Firmeza, força, unidade. Agora, é celebrar”, analisou o camisa 19.

“Quando cheguei, disse que queria ganhar tudo com essa camisa. É um passo muito importante para minha carreira e para o Cruzeiro dar mais um título para esse time tão grande”, acrescentou López.

Além de López, o Sada Cruzeiro colocou outros três atletas na seleção do Mundial de Clubes: Cachopa (levantador), Otávio (central) e Wallace (oposto). Os outros escolhidos foram Michieletto (ponteiro), Simon (central) e Balaso (líbero), todos do Lube Civitanova.

Fonte: O Tempo