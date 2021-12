Treze famílias estão desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas em Ibirité

Treze famílias estão desalojadas ou desabrigadas em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, após o colapso de uma residência no bairro Redenção, que atingiu uma outra casa.

De acordo com a prefeitura da cidade, quatro famílias estão desabrigadas e nove ficaram desalojadas. Ao todo seis residências foram interditadas, sendo as duas mais afetadas e outras quatro do entorno para serem avaliadas, na última quarta-feira (8).

O setor de engenharia da prefeitura está avaliando as reais causas para o desabamento. Não houve registros de mortos ou feridos. “As famílias desalojadas e desabrigadas foram prontamente atendidas pela secretaria de Desenvolvimento Social da prefeitura de Ibirité, e encaminhadas para o CRAS, para fazerem o cadastro e, aquelas que necessitarem, serem inclusas no programa do aluguel social”.

A cidade decretou situação de emergência por causa das chuvas, nesta sexta-feira (10). “Um mapeamento minucioso das áreas de risco do município foi realizado. Além disso, cenários e medidas a serem tomadas, seja de risco hidrológico ou geológico, também estão contempladas no documento. Informações, como abrigos para onde as pessoas poderão ser levadas com segurança, em caso de necessidade, estão detalhadas no texto”, conclui a prefeitura.

