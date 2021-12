Verstappen supera Hamilton e faz pole no GP de Abu Dhabi

Max Verstappen, da Red Bull, fez a pole position neste sábado (11) e vai largar na frente no GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, que definirá o grande campeão da temporada 2021. O holandês cravou 1min221s09 em sua melhor volta no Q3. Lewis Hamilton, da Mercedes, largará na segunda posição.

Hamilton e Verstappen chegam à última etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 empatados na primeira colocação. Ambos somam 369,5 pontos, mas o holandês tem vantagem por ter mais triunfos.

A largada do GP de Abu Dhabi é amanhã, às 10h (de Brasília).

Verstappen saiu dos boxes antes de Hamilton com pneus macios no Q1 e marcou 1min23s680 em sua primeira volta rápida. O britânico veio para a pista logo depois, também com pneus macios, fez 1min23s266 e superou a volta do holandês.

Q1

Verstappen ainda fez uma volta mais rápida que a sua anterior, mas não foi suficiente para bater o tempo do britânico. Nos segundos finais, o piloto da Mercedes ainda baixou ainda mais, para 1min22s845, enquanto o holandês estava nos boxes.

A sessão foi interrompida a seis minutos do fim após Mick Schumacher (Haas) derrubar um pino de marcação do circuito. Lando Norris (McLaren) acabou passando por cima do pino, que acabou no meio da pista. Pouco depois, o treino foi reiniciado.

Acabaram eliminados no Q1: Latifi, Russell, Raikkonen, Schumacher e Mazepin.

Hamilton e Verstappen foram com pneus médios para o início do Q2. No início da sessão, o britânico fez 1min23s185, 0s004 mais rápido que o holandês na primeira volta.

Mais tarde, o piloto da Red Bull ainda errou o traçado ao frear tarde em uma curva e acabou fora da pista. Ele retornou ao boxe para ver o estrago no pneu. Quem se aproveitou foi Carlos Sainz (Ferrari), que superou a marca de Hamilton com 1min23s174.

Os pilotos voltaram à pista nos minutos finais, e Hamilton assumiu novamente a ponta, mas logo acabou superado por Sergio Pérez (Red Bul), com 1min23s135. Verstappen, que retornou com pneus macios, foi para 1min22s800.

Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi e Vettel acabaram eliminados no Q2.

Q3

Verstappen e Hamilton foram para a pista com pneus macios no Q3. O holandês fez 1min221s09, mais de meio segundo à frente de Hamilton (1min22s660), na primeira volta rápida. Os dois voltaram para os boxes na sequência.

As duas Mercedes e as duas Red Bulls retornaram para a pista a pouco mais de 3 minutos para o fim da sessão.

Hamilton foi mal (1m22s480), não ficou perto do tempo de Verstappen e viu o holandês levar a pole. O piloto da Red Bull até tirou o pé em sua última volta.

Veja o grid de largada do GP de Abu Dhabi:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Valtteri Bottas (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Daniel Ricciardo (McLaren)

11. Fernando Alonso (Alpine)

12. Pierre Gasly (AlphaTauri)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15. Sebastian Vettel (Aston Martin)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. George Russell (Williams)

18. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

Fonte: O Tempo