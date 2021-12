Zema defende que Novo se popularize para crescer e ganhar relevância

O governador Romeu Zema (Novo) defendeu, durante o encontro estadual do Novo em Belo Horizonte neste sábado (11), que o partido se popularize para se tornar mais relevante no cenário político nacional. “Não temos alternativa: é crescer ou crescer”, disse o governador, ao lado do pré-candidato da sigla à presidência da República, Felipe D’Avila.

Sem citar diretamente o ex-presidente da sigla e um dos fundadores, João Amoêdo, Zema afirmou que pessoas que participaram da criação do Novo olham para a legenda como pais que não querem ver os filhos crescerem para não perderem o controle.

“O partido tinha muito a ideia do exército de snipers [atiradores especializados em longa distância]. Só podia entrar no partido quem era sniper. Mas nenhum exército do mundo ganhou guerra só com sniper. É preciso motorista de caminhão, de gente que carrega alimento etc. Caso contrário, você não tem um grande exército. Precisamos de gente de toda forma. O partido com certeza vai mudar com relação isso”, disse Zema.

“O Eduardo [Ribeiro, presidente nacional do Novo] quer fazer esse partido crescer. E precisa. Precisamos de mais vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, governadores e presidente também. Caso contrário, nós vamos ser esse partido meio irrelevante. Nós temos que saber que somos. Na hora que nós tivermos relevância, essa nossa marca da ética, da competência, vai ficar muito mais visível. Nós não vamos perder isso. É muito melhor crescer e ir corrigindo os erros do que ficar lidando com a estagnação eternamente”, acrescentou o governador.

O pré-candidato do Novo à presidência, Felipe D’Avila, endossou o discurso de Zema e disse que é necessário deixar brigas internas de lado e ter foco para conseguir aumentar o número de candidatos eleitos pelo Novo. Para isso, ele afirmou que pretende lançar um movimento chamado Brasil em Movimento, o BEM.

“O movimento vai ser o que nós já somos: o Novo antes de ser um partido, foi um movimento de cidadãos indignados. Esse movimento vai ser a raiz da nossa militância e vai trazer pessoas que não estão ligadas ao partido, mas que comungam dos nossos valores”, declarou.

Zema declarou também que a despeito das notícias veiculadas na imprensa — ele recebeu convite para se filiar ao União Brasil — irá permanecer no Novo. “Estou com o Novo, não abro mão e tenho certeza que o partido vai melhorar.

Fonte: O Tempo