O Galo ampliou o marcador no Mineirão. Aos 34 minutos do primeiro tempo, em boa troca de passes do time alvinegro, Keno recebeu o passe de Zaracho e arrematou de fora da área para marcar o segundo gol do Galo sobre o Athletico-PR no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Veja o gol:

Fonte: O Tempo