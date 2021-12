Confirmação de Mattos, contratações e SAF: a semana de mudanças no Cruzeiro

Na última semana a diretoria do Cruzeiro deu início a transformação para a temporada de 2022. Os movimentos foram na direção de montagem de elenco, com contratações de atletas, a confirmação do diretor de futebol Alexandre Mattos e a transição para Sociedade Anônima do Futebol.

Contratações

Nesta semana, seis reforços foram anunciados. O lateral-direito Pará, 35, foi pedido por Vanderlei Luxemburgo, e assina até o fim de 2022. Também anunciou os volantes Filipe Machado, 25, que retorna ao clube, e Pedro Castro, 28 anos, ex-Botafogo. Os meio-campistas João Paulo, 31, que disputou a Série A pelo Atlético-GO, e Fernando Neto , de 28 anos, que estava no Vitória nas últimas duas temporadas. Para o ataque, trouxe Edu, atacante, de 28 anos, que foi destaque na Série B pelo Brusque.

Diretor de futebol

Apesar de não ter sido anunciado oficialmente, Alexandre Mattos confirmou que será diretor de futebol do Cruzeiro em 2022. O dirigente confirmou à jornalista Dimara Oliveira que ainda não assinou contrato, mas sua chegada a BH está prevista para janeiro. Ele já trabalha na montagem do elenco da próxima temporada.

SAF

No próximo dia 17 de dezembro, o Cruzeiro vai realizar a Assembleia Geral que votará o aumento do percentual de divisão societária da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, em reunião que envolverá associados do clube e também conselheiros. Hoje, o estatuto determina que a parte social mantenha 51% das ações, enquanto os investidores tenham 49%.

Porém, a divisão é vista como prejudicial para o clube na busca por um acordo, visto que 20% da receita do clube terá que ser para o pagamento da dívida nos próximos 10 anos, conforme a Lei da SAF. Com isso, um investidor teria direito então a 49% de 80% do valor do clube, embolsando cerca de 39% do valor total. No próximo dia 17, o clube vai, em assembleia geral no Barro Preto, votar pela mudança do estatuto, permitindo que o valor de até 90% seja repassado a um potencial investidor.

Fonte: O Tempo