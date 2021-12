Copa de futebol sustentável entrega troféus de madeira certificada

A final da Copa Verde, competição de futebol sustentável organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pelo Conselho de Manejo Florestal (FSC Brasil), foi vencida pelo Remo, que superou o Vila Nova nos pênaltis pelo placar de 4 a 2. A partida foi realizada ontem (11), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.

A competição era chamada anteriormente de Copa Verde porque reunia as equipes das regiões Norte e Centro-Oeste, do Distrito Federal e do Espírito Santo, mas só ganhou as características de sustentabilidade e ambiental a partir de 2016, que foi o primeiro ano em que os troféus entregues aos vencedores – melhor time e melhor jogador da partida – foram feitos de madeira nativa certificada pelo FSC. Os troféus são produzidos por artesãos da Movelaria Anambé, empreendimento comunitário administrado pela Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós (Coomflona), no Pará, e idealizados pelos designers Guido Guedes e Alessandra Delgado. O melhor jogador deste ano foi Roni, do Remo.

Carbono zero

A Copa Verde se tornou, em 2016, a primeira competição carbono zero do futebol brasileiro e já compensou mais de mil toneladas de carbono com o plantio, só na região do Xingu, de 5 mil árvores em regime de agrofloresta. Na edição deste ano, serão compensadas mais 210 toneladas de CO2 e plantadas 914 árvores em Altamira (PA).

A competição já retirou do meio ambiente mais de cinco toneladas de garrafas PET, o equivalente a 200 mil garrafinhas. “O futebol é uma poderosa ferramenta para a educação para a sustentabilidade”, afirma Carlos Henrique Rodrigues Alves, consultor de sustentabilidade para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acrescentando que ao todo, mais de uma centena de catadores foram envolvidos, gerando renda para essas famílias”.

O campeão da Copa Verde, o time do Remo, ganhou ainda R$ 150 mil e uma vaga na terceira rodada da Copa do Brasil, que deverá ocorrer a partir de março de 2022. Nesta temporada, o valor total das premiações da CBF no campeonato atingiu R$ 1,5 milhão. Todos os times receberam incentivo financeiro desde a primeira fase, o que para muitos deles é extremamente significativo.