Festa da goleada: torcida do Galo vibra com vitória no Mineirão; veja vídeo

A goleada do Atlético no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Mineirão, vai deixando a torcida alvinegra eufórica nas arquibancadas do Gigante da Pampulha. A partida decisiva é a última do Galo no Mineirão nesta temporada e tem sido uma grande despedida para os torcedores que marcam presença e, após o quarto gol alvinegro, acenderam as luzes dos celulares para celebrarem o bom resultado. Veja video:

Show de luzes no Mineirão. Torcida do Galo eufórica com a goleada no primeiro jogo da final! pic.twitter.com/8ebQ7YmmOn — Giovanna Pires (@giovannapiresm) December 12, 2021

Fonte: O Tempo