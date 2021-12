Galo abre o placar sobre o Athletico-PR no Mineirão; veja o gol

O Atlético saiu na frente no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Mineirão, com gol de pênalti marcado por Hulk. A arbitragem assinalou a penalidade aos 23 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Zaracho, onde a bola bateu na mão do marcador do Athletico-PR.

Na sequência, o atacante tomou cartão amarelo por mpurrar Nikão, quando tentava colocar a bola na marca do pênalti. Veja o gol:

Fonte: O Tempo