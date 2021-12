Mecenas do Galo, Ricardo Guimarães mira premiação expressiva no ano

Com um alto investimento no futebol profissional, o Galo começa a ver o retorno em termos financeiros. Após a conquista do título do Brasileiro e os R$ 33 milhões no caixa, agora Ricardo Guimarães, mecenas do clube, espera a premiação milionária também com a Copa do Brasil. Foi o que afirmou em entrevista à Rádio Super, 91,7FM.

“Se a gente conseguir ganhar esse título, representa mais R$ 56 milhões de reais. O Atlético pode terminar o ano com uma premiação próxima de R$ 150 milhões de reais, quase o triplo do ano passado. Isso é importante para o projeto. Dá mais tranquilidade, solidez”, declarou.

Ricardo Guimarães ainda falou sobre sua expectativa para a conquista do título do mata-mata nacional. “O Atlético vai de novo fazer o resultado e ir com mais tranquilidade para Curitiba. Tenho comigo que, dificilmente, você fizer um grande resultado (no primeiro jogo), o adversário tira esse resultado na Copa do Brasil”, pontuou.

Por fim, o dirigente destacou que o título do Brasileirão é mais significativo do que o da Libertadores.

“Era muito importante o título do Brasileiro, todo ano é, mas esse (ano) mais ainda. Mais até do que a Libertadores ou Copa do Brasil. Mas queremos a Copa do Brasil também”, concluiu.

Fonte: O Tempo