Papai Noel chega à Capinópolis e renova a magia do natal

Capinópolis, Minas Gerais. A noite do último sábado (11.dez.2021), foi especial para milhares de pessoas que aguardavam o bom velhinho em Capinópolis, no Triângulo Mineiro. Por volta das 17h, muitas pessoas já estavam na Praça João Moreira de Souza — as crianças se divertiram ao som da Banda de Música Santa Cecília.

Assista:

Com o cair da noite, as luzes de natal deram um toque especial ao cartão postal de Capinópolis. Personagens do mundo encantado trouxeram a magia dos contos de fada. Um figurino à altura dos mágicos encontros da literatura.

O ponto alto do evento foi a chegada de Papai Noel. Uma multidão disputava a oportunidade de chegar mais perto do velho noel.

A iluminação do trevo de acesso à cidade e da Praça João Moreira de Souza também são destaques neste ano. Camila, que faz parte da equipe de ornamentação, destacou o orgulho de fazer parte dos bastidores do evento.

“Eu me sinto importante, é um reconhecimento muito grande. A minha equipe ajudou muito”.

A secretária de Assistência Social, Valéria Rampazzo, frisou que o evento é uma forma de renovar a magia do natal, já que muitas crianças não têm a oportunidade de ter acesso a eventos culturais como este.

“Isso floresce o natal. Nós passamos por um momento muito difícil, as pessoas não podiam sair de casa, as crianças ficaram em casa, e o espírito de natal precisa renascer novamente. Tem crianças que não tem nenhuma oportunidade de estar em um shopping, ou em uma cidade maior para ver um Papai Noel bonito, então, fizemos questão de trazê-los aqui”, disse Valéria Rampazzo.

A pequena Sofia foi rápida em responder se foi uma boa menina em 2021. Késia destacou que foi bom levar o filho Miguel para uma noite especial.

As festividades natalinas continuam na próxima semana. Uma surpresa na sexta-feira e a entrega de brinquedos no próximo sábado (18.dez.2021).