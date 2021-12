Três horas antes do jogo, torcida do Galo já ocupa entorno do Mineirão

Três horas antes da partida entre Galo e Athletico-PR, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, neste domingo (12), no Mineirão, torcedores do Galo já começam a lotar o entorno do estádio. A bola rola às 17h30.

Em uma das principais vias de acesso ao Gigante da Pampulha, o trânsito na Avenida Carlos Luz é tranquilo, como registrado pela reportagem do Super.FC.

Horas antes da bola rolar, torcedores do Atlético se reúnem nos arredores do Gigante da Pampulha para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. 🎥 @martinsymiguel pic.twitter.com/QmzE3b8qXX — O Tempo (@otempo) December 12, 2021

São esperados mais de 60 mil torcedores para o jogo deste domingo. O Mineirão tem 100% da capacidade liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Fonte: O Tempo