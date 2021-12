14 minutos depois de balançar as redes para o Galo, Eduardo Vargas fez a torcida alvinegra comemorar mais uma vez. Aos 24 do segundo tempo, o atacante recebeu passe de Hulk e marcou o gol, o quarto do alvinegro no Mineirão sobre o Athletico-PR, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Veja lance:

Fonte: O Tempo