West Ham empata com Burnley na Premier League em meio a preocupações com Covid

Depois de um empate sem gols fora de casa com o Burnley (0-0), o West Ham se manteve na quarta colocação, mas com apenas um ponto de vantagem sobre o quinto colocado Manchester United, enquanto o Newcastle (19º), goleado pelo Leicester (4-0), voltou a perder neste domingo, pela 16ª rodada da Premier League.

Os ‘Hammers’ vivem uma crise de resultados, com uma única vitória nas últimas cinco rodadas, mas seus jogos antes do final do ano contra equipas acessíveis – Norwich (20º), Southampton (16º), Watford (17º) e Crystal Palácio (14º) podem ser uma oportunidade para que se consolide na ‘zona da Champions’.

Mas fora do puramente esportivo, além do suspense pelo título, pelos vagas europeias ou pela fuga do rebaixamento, a Premier League mostra preocupação com o aumento no número de casos positivos para covid-19 nos times.

Depois de Tottenham e Leicester, Manchester United e Aston Villa também tiveram casos positivos em seus elencos e comissões técnicas, informaram vários meios de comunicação neste domingo.

Mas o número preciso de casos e principalmente de jogadores infectados não foi especificado, o que faz pairar dúvidas sobre o eventual impacto que isso poderá ter sobre o jogo do campeonato inglês previsto para terça-feira contra o Brentford, pela 17ª rodada.

Cenário semelhante ocorre no Aston Villa, com a diferença de que um único jogador teria testado positivo, já que as demais pessoas infectadas pertencem à comissão técnica.

O clube comandado por Steven Gerrard deve viajar para enfrentar o lanterna Norwich na terça-feira.

Na quinta-feira, o jogo da Europa League Conference do Tottenham foi adiado depois que o clube da capital anunciou que oito jogadores e cinco membros da comissão técnica testaram positivo.

A partida acabou sendo anulada, diante da impossibilidade de encontrar uma data.

No mesmo dia, o Leicester foi a Napoli pela Liga Europa com sete desfalques por estarem contaminados ou por apresentarem sintomas, o que não os impediu de esmagar o Newcastle por 4 a 0 no domingo.

No último jogo da rodada, o Everton (14º) de Rafa Benítez, apesar de um gol do venezuelano Salomón Rondón, perdeu por 3 a 1 para o Crystal Palace (12º) em Londres, com uma dobradinha de Conor Gallagher.

A classificação é liderada pelo Manchester City, com apenas um ponto de vantagem sobre o Liverpool (2º) e dois sobre o Chelsea (3º). Os três gigantes suaram para vencer suas respectivas partidas no sábado.

— Jogos da 16ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Brentford – Watford 2 – 1

– Sábado:

Manchester City – Wolverhampton 1 – 0

Liverpool – Aston Villa 1 – 0

Chelsea – Leeds 3 – 2

Arsenal – Southampton 3 – 0

Norwich City – Manchester United 0 – 1

– Domingo:

Burnley – West Ham 0 – 0

Leicester – Newcastle 4 – 0

Crystal Palace – Everton 3 – 1

– adiado

Brighton – Tottenham

Fonte: O Tempo