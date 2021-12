América dispensa pacotão de jogadores: veja quem está de saída

Pensando na próxima temporada, na qual vai disputar o Campeonato Mineiro, a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a pré-Libertadores, o América iniciou a reformulação no plantel. 12 jogadores estão de saída do clube, entre eles, destaques das últimas temporadas. O Super.FC traz o levantamento atualizado do plantel.

Quem está de saída

Ademir: o jogador encerrou seu contrato e se encaminha para o Atlético, onde tem pré-contrato assinado para 2022.

Alan Ruschel: estava emprestado pelo Cruzeiro, não teve o vínculo renovado e foi liberado pelo clube celeste para procurar outra equipe.

Bruno Nazário: o meia não teve o contrato de empréstimo renovado e retorna ao Hoffenheim, da Alemanha.

Chrigor: o atacante que chegou nesta temporada não teve o vínculo de empréstimo renovado e volta ao Red Bull Bragantino.

Diego Ferreira: o vínculo ia até o fim de dezembro, e sem renovação vai retornar ao Tombense, clube que detém seus direitos

Eduardo Bauermann: o zagueiro, que tinha contrato até o fim deste ano, tem conversas para defender o Santos.

Geovane: o meia não teve o vínculo renovado, e se despediu do América em suas redes sociais.

Isaque: o meia-atacante não teve o contrato de empréstimo renovado e retorna ao Grêmio.

Luiz Fernando: o atacante que tinha contrato até o fim deste ano e não chegou a estrear retorna ao Tombense.

Marcelo Toscano: o atacante também deixa o América e está livre para assinar com outro clube

Ramon: o volante não teve o contrato de empréstimo renovado e retorna ao Internacional.

Sabino: o volante não teve o vínculo renovado e se despediu do clube.

Fonte: O Tempo