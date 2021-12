América não deve renovar contrato com Zárate para 2022

O casamento entre Zárate e América deve chegar ao fim no dia 31 de dezembro. A diretoria do clube iniciou as tratativas para renovar o vínculo do atacante, porém, a pedida salarial por parte do jogador esfriou as negociações.

Fontes ligadas ao jogador confirmaram à reportagem do Super.FC que a não renovação é dada como certa. Zárate já havia demonstrado incerteza sobre sua permanência no Brasil, e afirmou que iria consultar sua esposa para tomar a decisão.

O atacante chegou ao América em agosto deste ano, após rescindir o contrato com o Boca Juniors. Com rápida adaptação foi utilizado por Vagner Mancini e Marquinhos Santos, e ajudou o time a conquistar a permanência na Série A e a vaga na Libertadores, de forma inédita.

Em quatro meses no Coelho, atuou em 16 jogos no Campeonato Brasileiro, marcou um gol marcado e deu duas assistências. Foram oito vitórias, seis empates e duas derrotas.

Lesão

Zárate sentiu desconforto e precisou ser substituído no duelo contra o Palmeiras, em 6 de outubro, no Independência, em Belo Horizonte. Ele deixou o gramado aos 12 minutos do segundo tempo.

Dias depois, teve constatada uma lesão muscular na coxa direita. Desfalcou o time em três jogos, contra o Juventude (1 a 1), Internacional (3 a 1) e Bahia (0 a 0). Voltou a atuar no duelo contra o Santos, onde o Coelho venceu por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da Série A.

