Atletas vítimas de abuso do médico Larry Nassar alcançam acordo multimilionário

A disputa legal entre a Federação de Ginástica dos Estados Unidos (USA Gymnastics, sigla em inglês) e as vítimas de abuso sexual do ex-médico da seleção nacional Larry Nassar, entre outros, acabou. A luta por mudanças substantivas dentro do órgão regulador nacional do esporte está apenas começando. Um tribunal federal de falências em Indianápolis, nesta segunda-feira, confirmou um acordo de US$ 380 milhões (R$ 2,1 bilhões) entre a Federação de Ginástica, os comitês Olímpicos e Paraolímpicos dos Estados Unidos e as centenas de vítimas.

Mais de 90% das vítimas, que somam mais de 500 pessoas, votaram a favor do acordo provisório alcançado em setembro. Esse acordo pedia US$ 425 milhões em danos, mas um acordo modificado para US$ 380 milhões foi aprovado condicionalmente pelos tribunais. Mais de 300 vítimas foram abusadas por Nassar, enquanto as demais foram abusadas por indivíduos afiliados à Federação de Ginástica dos Estados Unidos.

As consequências financeiras, no entanto, são apenas uma parte da equação. Uma série de disposições não monetárias farão com que as vítimas sejam partes interessadas na USA Gymnastics daqui para frente. As disposições incluem uma participação na organização do conselho de administração e uma análise completa da cultura e práticas da USA Gymnastics que permitia que abusadores como Nassar agissem sem controle durante anos.

“Individualmente e coletivamente, os sobreviventes deram um passo à frente com bravura para defender mudanças duradouras neste esporte”, disse a presidente da USA Gymnastics, Li Li Leung, em um comunicado após a aprovação do acordo. “Nós estamos comprometidos a trabalhar com eles, e com toda a comunidade da ginástica, para garantir que continuemos a priorizar a segurança, saúde e bem-estar de nossos atletas e comunidade acima de tudo.”

Centenas de meninas e mulheres disseram que Nassar abusou sexualmente delas sob o disfarce de tratamento médico quando trabalhou para a Michigan State University, que treina atletas olímpicos, e uma academia de Michigan que é filiada à USA Gymnastics.

Nassar se declarou culpado em tribunal federal por crimes de pornografia infantil antes de assumir em tribunal estadual a agressão sexual de ginastas femininas. Ele foi condenado em 2018 a 175 anos de prisão.

Rachael Denhollander, que no outono de 2016 foi a primeira mulher a denunciar o abuso sexual nas mãos de Nassar, disse que as disposições foram uma parte essencial do processo de mediação “Não se trata de dinheiro, é sobre mudança”, disse Denhollander “Trata-se de uma avaliação precisa de o que deu errado para que seja mais seguro para a próxima geração.”

Denhollander foi uma das sobreviventes mais francas de Nassar desde o início do escândalo. Ela disse que era importante ir além dos procedimentos legais para que as mulheres pudessem seguir em frente com suas vidas e obter a ajuda de que precisam. “A franca realidade é que quanto mais tempo isso dura, mais difícil é para

as sobreviventes”, disse ela. “Muitas dessas mulheres não podem ter acesso a um médico sem um acordo. Tínhamos que equilibrar essa realidade com a duração de tempo que estava demorando. Sentimos que era do interesse de todos aceitar este assentamento para que as sobreviventes recebessem alguma aparente justiça.”

Denhollander apontou que alguns dos cuidados médicos necessários não são cobertos por certos tipos de seguro. A liquidação vai aliviar parte do problema financeiro.

O acordo acontece quase quatro anos após uma audiência de sentença emocional em Michigan, no qual centenas de mulheres detalharam suas experiências com Nassar e o preço que isso custou em suas vidas.

“Nós prevalecemos por uma razão simples, a coragem e tenacidade dos sobreviventes”, disse o advogado John Manly, que representou dezenas de mulheres, em uma declaração. “Essas bravas mulheres reviveram seu abuso publicamente, em incontáveis entrevistas na mídia, para que mais nenhuma criança seja forçada a sofrer abuso físico, emocional ou sexual na busca de seus sonhos.”

“Tem sido um inferno para todos nós”, disse Denhollander. “Ter que suportar por tanto tempo para que as coisas certas aconteçam, ter que suportar por tanto tempo para que a justiça possa acontecer … nunca deveria ter levado cinco anos.”

A USA Gymnastics entrou com pedido de falência em novembro de 2018 em um esforço para consolidar os diversos processos movidos contra ela em um só lugar. A organização fez uma grande reformulação da liderança nesse período e a liquidação permitirá que continue nessa capacidade daqui para frente.

Fonte: O Tempo