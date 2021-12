Atlético-GO notifica Cruzeiro e pede volta imediata de Vitor Leque

O Atlético-GO enviou uma notificação ao Cruzeiro solicitando o retorno de Vitor Leque, atacante que está emprestado aos mineiros até maio de 2022.

O presidente do Conselho Deliberativo do Dragão, Jovair Arantes, confirmou a informação ao Super.FC. O clube goiano enviou uma notificação aos belorizontinos pedindo o retorno do jovem de 20 anos. A ideia é que ele esteja à disposição a partir de janeiro de 2022.

O montante para a aquisição do jogador está estabelecido em R$ 700 mil, conforme adiantado pela reportagem em outubro deste ano. O montante deve ser pago à vista.

A diretoria cruzeirense estuda o caso e confia em sua permanência no decorrer do empréstimo. Entretanto, reconhece que há uma cláusula que permite a solicitação do retorno do atleta de forma imediata.

Fonte: O Tempo