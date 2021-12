Betim Cup, torneio de futebol sub-17, começa nesta terça

Terá início, nesta terça-feira (14), o Betim Cup, competição de futebol sub -17 com seis times que acontece na Arena Vera Cruz, em Betim, na região metropolitana de BH. O torneio é organizado pelo Betim Futebol e tem como objetivo fazer uma integração entre os adolescentes que fazem parte de times de base.

Seis equipes vão disputar a Copa: Betim Futebol, Lokomotiv, Desportivo Minas, Arena 7, Soccer Trainer e City Ball. São duas chaves com três times, e, após os duelos da primeira fase, o melhor de cada grupo se classifica para a final. “A competição será realizada para integrar os adolescentes de hoje no esporte, gerando competitividade, disciplina e comprometimento, além de criar chances para esses atletas terem uma oportunidade de ser um atleta de futebol no futuro”, destaca o gerente de futebol do Betim, Marco Túlio.

A abertura será às 8h30, com a partida entre Betim e City Ball. Às 10h, será a vez do duelo entre Lokomotiv e Arena 7. Já Desportivo Minas e Soccer Trainer se enfrentam às 11h30. Os jogos de quarta (15) e de quinta (16) ocorrerão nos mesmos horários. A final será na sexta (17), às 9h.

O público poderá assistir às partidas. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. É necessário apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19.

Fonte: O Tempo