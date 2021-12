Capinópolis, Minas Gerais. Uma mulher de 30 anos foi violentamente agredida pelo ex-namorado, 19 anos, no último domingo (12.dez.2021), no Alvorada II.

As informações são da Polícia Militar do 54º Batalhão e constam no registro de ocorrência.

Segundo a ocorrência, ambos estavam em um encontro de motoqueiros realizado na tarde do último domingo, e após discussões e ameaças por parte do ex-namorado, que iria quebrar a casa da vítima e queimar sua motoneta, a mulher seguiu até sua residência, no bairro Alvorada II. Ainda segundo o registro da ocorrência, o jovem entrou na residência da ex-namorada, dizendo que iria apenas conversar, iniciando uma nova discussão. Em dado momento, o jovem teria desferido um violento soco contra o queixo da vítima, em seguida, quebrado uma taça de vidro no rosto da mulher.

A vítima apresentou um corte profundo no rosto, indo da bochecha à orelha. Aterrorizada, correu até a rua e pediu socorro, sendo auxiliada por vizinhos. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Capinópolis e passa bem.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e deu início aos rastreamentos para prender o suspeito.

O jovem foi encontrado em um ginásio abandonado na entrada da cidade, com fratura exposta na perna. Uma testemunha teria relatado aos policiais que viu o jovem em cima do ginásio, e que ele teria pulado de uma altura aproximada de 10 metros.

O jovem foi encaminhado para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e posteriormente, foi transferido até o Hospital São José de Ituiutaba. Ele deve responder pelo crime de lesão corporal.