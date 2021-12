Cruzeiro diz que pagou parte da compra de Vitor Leque ao Atlético-GO

O Cruzeiro se manifestou sobre o imbróglio envolvendo o atacante Vitor Leque e o Atlético-GO. Os mineiros alegam que exerceram pagamento de parte do valor exigido para a venda dos direitos econômicos do atleta – o clube teria que pagar R$ 700 mil para adquiri-lo em definitivo ao término do empréstimo, que se encerra em maio de 2022.

A Raposa informou ao Dragão que permaneceria com o jogador em 10 de dezembro passado, alegando inclusive que já quitou parte do valor total combinado.

“O contrato de empréstimo de Vitor Leque com o Cruzeiro previa o exercício de compra em definitivo, o que foi formalizado pelo clube no último 10. Além de notificarmos o clube goiano, já realizamos o pagamento da 1ª parcela no mesmo dia, cumprindo o que previa o contrato”, informou.

“Somente após nossa notificação e pagamento da 1ª parcela é que o Atlético, inerte até então, solicitou o retorno do atacante, o que não faz qualquer sentido jurídico. O atleta tem vínculo e registro com o Cruzeiro, que aguarda sua imediata apresentação para treinamentos, sob pena de clube e jogador serem acionados juridicamente”, acrescentou.

Vitor Leque está emprestado ao Cruzeiro até maio do próximo ano. O jogador ganhou minutos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo na última temporada.

Fonte: O Tempo