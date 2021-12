Cruzeiro procura volante Alison a pedido de Vanderlei Luxemburgo

O Cruzeiro tem interesse na contratação de Alison, volante de 28 anos que passou pelo Santos e defende as cores do Al-Hazem, da Arábia Saudita desde o meio do ano. O meio-campista foi uma indicação do técnico Vanderlei Luxemburgo à diretoria de futebol.

O diretor de futebol Alexandre Mattos já fez contato com o estafe do atleta e deixou clara a intenção de buscá-lo nos bastidores. Agora, o clube tenta convencer os sauditas a liberá-lo.

O Al-Hazem desembolsou R$ 4 milhões pela contratação de Alison no mercado da bola. O Cruzeiro não está disposto a pagar o mesmo valor pela aquisição do volante.

A ideia dos mineiros é tentar o empréstimo de Alison para o decorrer da temporada. Ele fez 265 partidas e quatro gols com as cores do Santos antes de se transferir para o futebol árabe.

O atleta conta com o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo no mercado da bola. O técnico o vê como um nome interessante para a temporada 2022.

Fonte: O Tempo