Dalton Vigh fala sobre novos projetos e a volta de ‘O Clone’

Dalton Vigh é categórico ao afirmar que Said, personagem que interpretou na novela “O Clone” (trama de Gloria Perez atualmente em reprise no “Vale a Pena Ver de Novo”, na Globo), é um marco na carreira dele. “Foi um personagem que me apresentou para o grande público. Mesmo eu já tendo feito seis novelas em outras emissoras antes de ‘O Clone’, muita gente passou a conhecer ali o meu trabalho”, comenta o ator, que garante que viver o vingativo empresário marroquino, que se apaixona pela mocinha Jade (Giovanna Antonelli), foi bastante intenso. “Não só por ser o primeiro trabalho de destaque numa novela das nove da Globo, mas por ter sido um personagem marcante numa novela de muito sucesso ”, cita ele, relembrando a grande repercussão da história quando foi ao ar pela primeira vez, há 20 anos.

Hoje, aos 57 anos e com muitos trabalhos no currículo – “Só posso agradecer por todas as oportunidades que tive nessa carreira”, diz –, Dalton comemora a volta ao set de gravação após a suspensão das produções por causa da pandemia. Ele retomou os trabalhos em “Poliana Moça”, prevista para estrear no primeiro semestre de 2022 no SBT (a trama é continuação da novela “As Aventuras de Poliana”). Além de atuar em produções na televisão , no teatro e no cinema , ele também se consagra no streaming com trabalhos presentes nos catálogos das principais plataformas.

Envolvido com as gravações de “Poliana Moça”, o veterano ator seguirá no papel de Otto, o pai mal-humorado de Poliana. Dalton adianta que a continuação da trama infantojuvenil vai apresentar de uma maneira diferente o personagem, que, inclusive, vai viver um relacionamento amoroso com Tânia (Ana Paula Lima). “Agora a gente vai ver outro Otto, um Otto paternal, mais carinhoso, mais próximo da filha, e acho que é só isso que posso falar por enquanto”, conta. Enquanto a continuação de “As Aventuras de Poliana” não estreia na TV, a trama infantojuvenil, escrita por Íris Abravanel, segue em alta no streaming. Disponível no catálogo da Netflix , a novela aparece, com frequência, entre os dez programas mais vistos da plataforma.

Dalton afirma que vê com ótimos olhos “não só o crescimento do conteúdo autoral produzido por canais fechados, mas também todas as novas plataformas”, como o streaming. “É bom para os profissionais do mercado e também para o público, que tem mais poder de escolha”, afirma ele, que recentemente terminou de gravar a série “Não Foi Minha Culpa”, prevista para estrear no ano que vem na Star+. “Detalhes ainda não estão liberados para divulgação”, pontua. Segundo a plataforma do grupo Disney , a produção, dirigida por Susanna Lira, conta histórias de feminicídios e violência de gênero, inspiradas em acontecimentos reais, e tem no elenco nomes como Malu Mader, Lorena Comparato e João Baldasserini.

Catálogo diverso

Dalton Vigh pode ser visto em outra plataforma de streaming, o Globoplay. Ele vive um dos personagens centrais de “A Divisão”, série policial que fez sucesso e ganhou duas temporadas. Na história, ele interpreta o deputado estadual Venâncio Couto, um político que sonha em ser governador e tem a filha sequestrada.

“Acho que o maior desafio em fazer esse trabalho foi me colocar no lugar desse personagem numa situação como essa, de ter uma filha sequestrada sem saber se vai poder encontrá-la viva de novo. Passar por esse sentimento de vazio, de medo, de impotência foi bastante angustiante”, diz ele, que garante que “A Divisão” o tirou da zona de conforto.

Outros trabalhos de Dalton também ganharam espaço nos catálogos das plataformas de streaming. Recentemente, a novela “Duas Caras” (2007), mais uma atuação de destaque na carreira do ator, foi disponibilizada no Globoplay. Na trama, escrita por Aguinaldo Silva, Dalton interpretou Ferraço, que, segundo ele, é um “vilão que acabou virando herói”. “Ele foi vendido para um trambiqueiro quando criança, virou um golpista barato até conseguir dar o grande golpe por um acaso do destino e, depois, ao tentar se aproximar novamente da vítima desse golpe por interesse, acabou se afeiçoando ao próprio filho, transformando, assim, seu destino. Foi um grande personagem do qual me orgulho muito, pois acho que as histórias de redenção são sempre inspiradoras e transformadoras”, explica.

Ele, que no ano passado esteve no ar simultaneamente em “As Aventuras de Poliana” (SBT) e nas reprises de “Fina Estampa” (Globo) e “O Clone” (na época, em exibição no canal Viva), admite que só gosta de rever os trabalhos antigos quando acha que “a cena estava boa”. “Quando acho que não, é um sofrimento (risos)”, pontua. “Assistir a reprises dos próprios trabalhos com olhar crítico é bastante angustiante porque não tem mais conserto, algo que, enquanto estamos revendo o que ainda estamos gravando, é possível”, completa.

Novos projetos

Além das estreias da novela “Poliana Moça” (SBT) e da série “Não Foi Minha Culpa” (Star+), ambas previstas para 2022, Dalton Vigh está envolvido em outras produções, que devem ser lançadas em breve. “Tenho um projeto de teatro que teria estreado ano passado e, por último, um longa-metragem chamado ‘Sem Pai nem Mãe’, de André Klotzel”, revela ele, frisando que os trabalhos ainda não têm data de lançamento.

Fonte: O Tempo