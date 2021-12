Defesa Civil Estadual mantêm força-tarefa para atender cidades afetadas

Minas Gerais não possui mais cidades alegadas pelas chuvas, conforme informou a Coordenadoria de Defesa Civil Estadual. Na última semana, as cidades mineiras do Vale do Jequitinhonha e Mucuri foram surpreendidas pelas fortes chuvas e, por consequência, por alagamentos severos.

Mesmo com a alteração positiva no cenário, a Defesa Civil Estadual e equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, vão continuar com os trabalhos nas regiões. Só que desta vez, o auxíilio deixa de ser emergencial e passa ser de reconstrução das cidades e de cunho humanitário à sociedade, como explicou a Tenente Coronel da Polícia Militar e Coordenadora Adjunta Estadual de Defesa Civil, Gracielle Rodrigues.

” Junto com o Departamento de Estradas e Rodagem, estamos realizando os trabalhos para a desobstruição das estradas atingidas e ainda, realizar consertos paleativos em pontes danificadas pelas chuvas.Vamos também fazer a limpeza desses locais que foram invadidos pela água.” explicou Gracielle.

Ainda conforme a coordenadora Adjunta Estadual de Defesa Civil, todo o apoio aos municípios têm sido dado por meio da frota aérea do Estado, que tem prestado ações de socorro, além de transporte de materiais de ajuda humanitária.

“As ajudas humanitárias se baseiam na entrega de cestas básicas, kits de higiene e colchões,” explicou Gracielle.

Área que ainda precisa de atenção

Entretanto, o distrito de Dois de Abril, em Palmópolis,no Vale do Jequitinhonha, é a região que ainda necessita de atenção. A cidade é a única afetada que ainda não teve energia e água reestabelecidas.

“Neste momento o nosso ponto focal é o município de Palmópolis, nessa localidade, ainda vamos reestabelecer os serviços essencias como água e luz, o mais breve possível. O distrito hoje apresenta 80% dele de energia elétrica, e a Copasa trabalha para a construção de uma nova adutora. Enquanto isso não acontece, a própria Copasa presta ajuda humanitária com água mineral para a população,” disse a coordenadora.

Para ajudar

Para ajudar os moradores das regiões alagadas do Vale do Jequitinhonha e Mucuri basta entregar a doação – alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene pessoal, no 5ª Batalhão da Coordenadoria de Defesa Civil (Cedec), localizado na avenida Amazonas, na Gameleira.

Orientação

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil disse que segue orientando os municípios quanto à confecção dos planos de trabalho, junto ao Governo Federal ” para receberem recursos de resposta, restabelecimento, recuperação e reconstrução.A ajuda humanitária, enviada pela Defesa Civil Estadual, continua sendo entregue aos municípios afetados da região,” concluiu a nota.

Fonte: O Tempo