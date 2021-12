Diego Costa será reavaliado pelo DM, mas tem futuro incerto no Galo

O atacante Diego Costa deu sinais, após o Atlético levantar a taça de campeão brasileiro, no Mineirão, de que não tem certeza se vai ficar no Galo para a próxima temporada, embora tenha contrato até o fim de 2022.

No domingo (12), no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, o jogador sentiu mais um desconforto muscular e precisou ser substituído. Diego será reavaliado pelo clube nesta segunda-feira (13).

Com dores na coxa após sofrer duas pancadas, o centroavante saiu de campo aos 12 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Eduardo Vargas, que marcou dois gols no jogo. Com isso, Diego Costa é dúvida para o jogo de volta da competição, que será nesta quarta-feira (15), na Arena da Baixada.

De acordo com o portal Fala Galo, o centroavante teria pedido para deixar o Atlético, mas o Galo não quer liberá-lo para times do Brasil. Na última semana, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, afirmou que não existia nenhuma conversa sobre a saída do jogador e que todos estavam focados na final da Copa do Brasil.

Além disso, a comissão técnica de Cuca quer contar com o jogador na próxima temporada. O próprio jogador disse, durante uma live no Instagram, que não entende porque o assunto da sua saída ficou em alta.

