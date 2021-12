Galo já era ‘dono’ da maior goleada da Copa do Brasil

O passeio do Atlético em cima do Athletico-PR, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, colocou o Galo em condição muito favorável para conquistar o título. Afinal, reverter o 4 a 0 imposto pelo alvinegro no último domingo (12), no Mineirão, tem sido considerado uma missão “impossível” pelo próprio Furacão. Os gols de Hulk, Keno e Vargas (2) praticamente sepultaram as pretensões da equipe paranaense. O confronto de volta será na próxima quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada, e o Galo pode perder por até três gols de diferença que ficará com o título. Vitória paranaense por quatro gols de diferença leva a disputa para os pênaltis e, por cinco ou mais, fará com que a taça ficará em Curitiba

O placar do último domingo foi o mais expressivo em finais, da história da Copa do Brasil. Até então, os times que mais tinham marcado na decisão haviam sido Grêmio, com um duplo 3 a 1 (Corinthians, em 2001, e Atlético, em 2016), Cruzeiro (3 a 1 no Flamengo, em 2003) e Corinthians (3 a 1 no Sport, em 2008).

O Galo, contudo, já estava no topo das goleadas de toda a história do torneio, iniciado em 1989. O feito ocorreu em 28 de fevereiro de 1991, quando o Atlético fez 11 a 0 no Caiçara-PI, no Independência, pela primeira fase. O nome da partida foi o então centroavante Gérson (falecido em 17 de maio de 1994), que marcou cinco vezes. Mesmo assim, alguns dos 3.126 torcedores que compareceram ao Horto naquela noite de quinta-feira não “aprovaram” o desempenho do camisa 9.

“Eu tinha 12 anos e me lembro como se fosse hoje. Gérson meteu cinco gols e ainda saiu vaiado, porque poderia ter feito mais uns cinco. Ele perdeu muitas oportunidades”, recorda-se Fernando Martins Y Miguel, repórter do Super.FC, que acompanhava pela primeira vez um jogo no Horto.

Gérson marcou três vezes no primeiro tempo e duas, no segundo. O último dele foi aos 23 minutos da segunda etapa e, depois, foi substituído por Joélton. Os outros gols foram de Marquinhos (3), Edu Zanello (2) e Sérgio Araújo.

O Atlético goleou com: Carlos; Alfinete, Paulo Sérgio, Cléber e Paulo Roberto; Amauri, Éder Lopes (Mattos) e Marquinhos; Sérgio Araújo, Gérson (Joélton) e Edu Zanello. Técnico: Jair Pereira.

O Caiçara-PI foi derrotado com: Dalmir; Gilvan, Chicão, Neto Seta (Cordeiro) e Chico; Macedo, Chiquinho e Antônio Carlos; Zé Henrique, Edvaldo e Marques (Paulo César). Técnico: Francisco Oliveira

Maior goleada de 2021

Na Copa do Brasil deste ano, a maior goleada até agora foi do São Paulo. Curiosamente, diante de outro time do Piauí, neste caso, o 4 de julho. O Tricolor venceu o time do Nordeste por 9 a 1, no compromisso de volta da terceira fase. Na partida do último 8 de junho, no Morumbi, Pablo (3), Luciano (2), Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala (contra), balançaram as redes para os donos da casa. Dudu Beberibe descontou para o 4 de Julho.

Confira outras goleadas de quatro gols ou mais nesta Copa do Brasil

Primeira fase

Moto Club 0 x 5 Botafogo

Guarany de Sobral 1 x 5 CSA

Campinense 1 x 7 Bahia

Oitavas de final

Santos 4 x 0 Juazeirense

Flamengo 6 x 0 ABC

Quartas de final

Grêmio 0 x 4 Flamengo

Semifinal

Atlético 4 x 0 Fortaleza

