Hulk é merecedor do prêmio de melhor jogador do Brasileirão

Simplesmente merecidíssima a Bola de Ouro de melhor jogador do Brasileirão para o Hulk. Com as atuações deste ano, o atacante entrou para sempre na lista dos ídolos da torcida atleticana. É claro que Hulk teve suporte de um timaço, mas a classe do centroavante foi fundamental. Força, velocidade, técnica e categoria para bater na bola de jeito, além do profissionalismo e da humildade, fizeram a diferença no ano do Galo. Outro que se destacou e teve o merecido prêmio de revelação do Brasileiro foi Zaracho. Além de jogar muita bola, dando um toque de classe no meio-campo atleticano, o argentino marcou um gol memorável, na Libertadores, contra o River Plate, naquele 3 a 0 no Mineirão. Lembrando que o cruzamento para o golaço de voleio veio de Hulk, que fez uma jogada magnífica na ponta-direita. Espero que o título do Brasileiro e os prêmios para os jogadores (o Galo teve sete atletas na seleção do campeonato) venham como uma motivação a mais para o timaço de Cuca entrar com tudo na decisão da Copa do Brasil neste domingo. Um abraço!

Fonte: O Tempo