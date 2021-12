Influencer Shantal diz ser vítima de violência obstétrica: ‘toda arrebentada’

A influenciadora digital e empresária Shantal Verdelho diz que foi diz que foi vítima de violência obstétrica. O parto do segundo filho dela com o modelo e rapper Mateus Verdelho foi realizado pelo conceituado médico obstetra Renato Kalil. O parto que foi normal, inclusive, chegou a ser elogiado pela própria Shantal nas redes sociais.

No entanto, neste fim de semana, áudios e vídeos enviados por ela para um grupo de amigas vazou e, na mensagem, ela narra que o médico usou palavras de baixo calão e expôs as partes íntimas dela, tanto para o marido quanto para terceiros. O médico nega qualquer tipo de violência durante o procedimento.

No áudio vazado, Shantal detalha que ficou em choque ao assistir o parto da filha Domenica, de apenas três meses. O momento foi gravado por Mateus e o casal resolveu assistir as imagens. “Quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele me xinga o trabalho de parto inteiro. Ele fala ‘Porra, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha. Que ódio. Não se mexe, porra'”, narrou.

“Depois que revi tudo, foi horrível”, comentou Shantal. Além disso, ela disse que o médico chamou o marido e a expôs ao dizer: “Olha aqui, toda arrebentada. Vou ter que dar um monte de pontos na perereca dela”. A influencer se revoltou com a situação. “Ele falava de um jeito como ‘olha aí, onde você faz sexo, tá tudo fodido’. Ele não tinha que fazer isso. Ele nem sabe se eu tenho tamanha intimidade com meu marido”, disse.

Após o vazamento dos áudios e vídeos, Shantal divulgou uma nota confirmando ter sido vítima de violência obstétrica, mas lamentou que o caso tenha sido divulgado. “Os vídeos e o áudio foram enviados em um momento de troca, desabafo e compartilhamento com suas amigas, a respeito de maternidade e sobre os suas escolhas de obstetras. A intenção era unicamente dividir sua experiência de forma privada e com pessoas mais próximas”, diz trecho do comunicado.

O médico Renato Kalil também se pronunciou e negou veementemente que cometeu qualquer tipo de violência contra Shantal. “O parto da Sra. Shantal aconteceu sem qualquer intercorrência e foi elogiado por ela em suas redes sociais durante trinta dias após o parto. A íntegra do vídeo mostra que não há nenhuma irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento”, informou o profissional.

Confira a íntegra da nota do médico

O Dr. Renato Kalil é médico obstreta ginecologista há 36 anos, sendo um dos médicos mais reconhecidos do Brasil. Ao longo de sua carreira, já efetuou mais de 10 mil partos, sem nenhuma reclamação ou incidente. O parto da Sra. Shantal aconteceu sem qualquer intercorrência e foi elogiado por ela em suas redes sociais durante trinta dias após o parto. Surpreendentemente, o Dr. Renato Kalil começou a receber, nos últimos dias, ataques com base em um vídeo editado, com conteúdo retirado de contexto. A íntegra do vídeo mostra que não há nenhuma irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento. Ataques à sua reputação serão objeto de providências jurídicas, com a análise do vídeo na íntegra.

Confira a íntegra da nota da influencer Shantal

A influenciadora e empresária Shantal Buonamici Verdelho lamenta que esse caso tenha se tornado público em um momento tão delicado e importante da vida dela e de sua família, uma vez que são poucos meses de vida de Domenica, sua segunda filha com Mateus Verdelho. No entanto, confirma o áudio e os vídeos que foram vazados e provindos de um grupo privado de whatsapp, junto a amigas e mães. Os vídeos e o áudio foram enviados em um momento de troca, desabafo e compartilhamento com suas amigas, a respeito de maternidade e sobre os suas escolhas de obstetras. A intenção era unicamente dividir sua experiência de forma privada e com pessoas mais próximas.

Por ser um assunto delicado e ainda constrangedor, Shantal anteriormente informou aos veículos que não iria se posicionar, porém, com as recentes declarações do médico responsável pelo parto em vários veículos de imprensa, seguido da exclusão de seu Instagram profissional, Shantal vem a público por meio desta nota, em respeito a todos seus seguidores, mães e famílias que a acompanham e reitera que: Apesar de ser difícil passar por esse processo pessoal em meio aos cuidados de sua filha recém nascida, em vista dos últimos ocorridos divulgados pela falta de decoro de um profissional da área da saúde, estará também nos próximos dias tomando as devidas providências jurídicas. Ela agradece todo o carinho que está recebendo desde que isso se tornou público.

Fonte: O Tempo