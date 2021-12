João Monlevade pode ter que devolver 3 mil doses de vacinas contra a Covid

A Prefeitura de João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, anunciou em suas redes sociais nesta segunda-feira (13) que, caso a população não compareça para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 23 de dezembro, cerca de 3 mil doses de imunizantes precisarão ser devolvidas ao Estado.

A cidade tem 5 mil pessoas que não retornaram para completar o esquema vacinal. “Ao não tomar a segunda dose, você contribui para que os imunizantes sejam devolvidos ao Governo Estadual. Caso não haja procura, a Prefeitura terá que devolver cerca de 3 mil doses até o dia 23”, diz a publicação da página oficial do município.

Ainda de acordo com a Prefeitura, depois da devolução, estas pessoas correm risco de “ficar sem vacina”.

“A imunização ocorre de 7h30 as 10h30 e de 13h as 16h, a pé, em todos os locais de vacinação, com exceção do centro de saúde Padre Hildebrando, no bairro Vila Tanque, onde a aplicação ocorre de 8h as 10h30 e de 13h as 16h”, completa o município.

A página oficial ainda chegou a usar um meme bem humorado para tentar convencer as pessoas a procurar as unidades de saúde e receber a segunda dose do imunizante. Confira:

Fonte: O Tempo