Jovem que estuprou namorada adolescente grávida é apreendido no Sul de Minas

Um rapaz de 18 anos foi apreendido nesta segunda-feira (13), pela Polícia Civil (PC), por ter estuprado a namorada que, na época do crime, tinha 16 anos e estava grávida, em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas Gerais. Investigado por ato infracional análogo a estupro, o suspeito, que tinha 17 anos quando o crime ocorreu, em 2020, foi alvo de um mandado de internação expedido pela Justiça.

Conforme a instituição policial, os levantamentos tiveram início depois que a vítima foi encaminhada para um hospital com intenso sangramento. Ela relatou no dia que estava na casa do namorado quando ele começou a questionar sobre uma suposta traição.

“No momento em que a menina se recusou a manter relação sexual com ele, o jovem introduziu forçadamente os dedos nas partes íntimas dela, provocando diversas lesões, sangramento intenso e muita dor”, detalha a PC.

A adolescente também contou aos policiais que o namorado possuía perfil agressivo e um ciúme doentio.

Fonte: O Tempo