MG tem menor número de internações e mortes por Covid desde o início da pandemia

Minas Gerais tem o menor número de internações e mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia, informou nesta segunda-feira (13) o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti. Na última semana, conforme o gestor, foram 36 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Além disso, as internações também estão em queda no território mineiro graças à imunização. Nos últimos sete dias, de acordo com Baccheretti, foram 399 internações referentes à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que inclui a Covid e outras doenças respiratórias.

“Ambas as linhas, percebemos que estamos em níveis anteriores a abril do ano passado, está em controle a doença, estabilidade com viés de queda, tanto de óbito, como número de casos”, declarou durante coletiva.

No total, 633 municípios não contabilizaram óbitos pela Covid no último mês e 702 cidades nos últimos 15 dias. “Então temos aí 3/4 deles sem nenhum óbito no último mês. Também completamos três meses com o Estado todo na onda verde”, destacou o secretário.

Atualmente, a ocupação de leitos Covid está em 18%.

