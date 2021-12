Missas e procissão marcam Dia Santa Luzia na Grande BH; veja a programação

Os fiéis católicos celebram nesta segunda-feira (13) o Dia de Santa Luzia, que é conhecida como a protetora dos olhos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, uma programação especial foi montada para comemorar a data. De acordo com a Arquidiocese da capital, missas e procissão vão acontecer até as 20h no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, que fica na rua Direita, s/n, no Centro de Santa Luzia.

Além das celebrações, o Santuário permanece aberto durante todo o dia para visitação e orações. Não é necessário o agendamento para as celebrações. A ocupação dos lugares permitidos acontecerá por ordem de chegada. Durante a Trezena de Santa Luzia, haverá atendimento de confissões de 15h às 17h.

Confira a programação

13h- Missa – Santuário Santa Luzia

(Liturgia: Apostolado da Oração)

15h – Missa – Santuário Santa Luzia

(Liturgia-Acólitos e Coroinhas)

17h- Missa Santuário Santa Luzia

(Liturgia – Ministério de Leitores)

18h – Procissão Luminosa com a veneranda imagem de Santa Luzia

Trajeto tradicional da procissão – Rua do Serro, Rua Floriano Peixoto, Capela Senhor do Bonfim, Rua Direita e Santuário Santa Luzis. Atenção! Para a procissão luminosa são obrigatórios o uso de máscara e o distanciamento.

20h- Missa Solene de Encerramento do Jubileu 2021 Santuário Santa Luzia

(Liturgia – Santuário Santa Luzia)

Confira orações de Santa Luzia

Dia de Santa Luzia: oração à protetora dos olhos

“Querida Santa Luzia, que preferistes deixar que, os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e conspurcar vossa alma; e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos, eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. “

Oração para Santa Luzia iluminar os caminhos

Santa Luzia, que mantiveste a Fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento, ajudai-me a não duvidar da Proteção Divina, defendei-me da cegueira não somente física, mas também espiritual, e atendei este meu pedido (fazer o pedido). Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos para a verdade e a justiça, e para que possa contemplar as maravilhas do Universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Oh, minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres ouvido a minha súplica. Santa Luzia rogai por nós! Amém.”

Fonte: O Tempo