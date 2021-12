Pandemia está controlada, mas uso de máscara segue obrigatório em MG: ‘não dói’

O secretário de saúde de Minas Gerais informou nesta segunda-feira (13) que a pandemia está controlada no Estado. No entanto, Fábio Baccheretti destacou que o uso de máscara continua sendo necessário para impedir novos surtos. Por isso, o equipamento de segurança ainda não será flexibilizado no território.

“A pandemia está controlada. Temos uma transmissão baixa e nosso índice de incidência é muito mais baixo do que o da Europa. Estamos em níveis pré-abril do ano passado, antes da primeira aceleração”, declarou durante coletiva.

Conforme o secretário, a vacinação contra a Covid tem papel fundamental no controle da doença. Hoje, com a imunização em massa, o Estado tem o menor número de internações e mortes.

Mas, apesar da melhora, as variantes ainda preocupam. Por isso, as máscaras ainda são necessárias e o uso não deve deixar de ser obrigatório neste ano. “A variante mudou sim (o cenário da pandemia), e não é momento de retirar o uso de máscara. Máscara não dói e é uma medida que se mostra eficaz”, sentenciou.

Baccheretti citou a situação da Europa, que enfrenta alta dos casos, internações e mortes em decorrência do novo coronavírus. “A Europa está dando um passo atrás. O Brasil vacina melhor que Europa, mas não há mal nenhum esperar um pouco, e o governador concorda em esperar um tempo para discutir isso (flexibilização da máscara)”, disse.

Durante a coletiva, o secretário ainda informou que o Estado pretende reduzir para quatro meses o intervalo entre as aplicações de reforço da vacina contra a Covid. Com a medida, Minas pretende impedir que variantes do vírus façam explodir novamente os casos e mortes da doença.

Fonte: O Tempo